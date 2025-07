Juventus, il disastro della dirigenza che paralizza il mercato

Forse bisogna ricalibrare il concetto di “ritardo” abbinato alla Juventus. Sarebbe in ritardo se avesse messo in programma cinque, sei, sette acquisti pesanti, come accaduto la scorsa estate. Ma non è in ritardo se il mercato prevedeva pochi ritocchi di fortuna. Ecco, si pensava erroneamente che l’idea fosse la prima, quando in realtà è sempre più palese che sia la seconda. Lo dice la lista di affari fatti che, a fine luglio, si limita a Jonathan David, Joao Mario e Conceicao. Ovvero: uno svincolato, uno scambiato per Alberto Costa (anche se, nel comunicato, la società ha sottolineato che non si tratta di uno scambio, memore dei problemi dovuti alle gestioni precedenti) e uno che era già in rosa lo scorso anno.

Nei piani il prossimo dovrebbe essere Kolo Muani, per il quale si è tornati a trattare con il Psg per un prestito con obbligo di riscatto attorno ai 40 milioni. Un altro pseudo-riscatto, nulla di nuovo. E l’ultimo potrebbe essere un centrocampista ma, anche qui, di occasione più che di scelta: Douglas Luiz è da cedere a qualunque costo, ovvero anche in uno scambio “alla Joao Mario-Alberto Costa”, ed è ciò che sta provando a proporre il Fenerbahce di Mourinho con Amrabat. Hjulmand?