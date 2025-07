Ballando con le Stelle, svelati giurati e maestri: spunta una sorpresa

Mistero svelato. Ecco chi ci sarà nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. Una cosa è certa: la giuria del programma in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci rimarrà la medesima: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto saranno i giurati anche in questa edizione. Poi non mancherà Alberto Matano chiamato ad assegnare il tesoretto e Rossella Erra portavoce del popolo. A condurre sempre Carlucci, mentre a dirigere l’orchestra sarà ancora una volta Paolo Belli .

Bocche invece cucite sui concorrenti. Al momento l'unica presenza confermata è quella di Maurizio Ferrini. Probabilmente in versione Signora Coriandoli. Gli altri rimangono solo rumors. Tra questi Andrea Delogu, Fabio Fognini, Mattia Furlani e Chanel Totti. Come le edizioni precedenti, anche quest’anno il talent show dovrebbe prendere il via a fine settembre con appuntamento quello della prima serata del sabato. Appuntamento dunque su Rai 1 per una nuova edizione piena di sorprese.