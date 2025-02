Jannik Sinner squalificato? La sentenza di Panatta abbatte i gufi: "Quanto sta fuori"

15 febbraio 2025 a

Si chiude il caso doping legato alla positività di Jannik Sinner al Clostebol del marzo 2024: l'azzurro numero uno del mondo ha trovato un accordo con la Wada per una squalifica di 3 mesi che decorre dallo scorso 9 febbraio e si concluderà il 4 maggio. In tempo, quindi, per partecipare agli Internazionali di Roma e al Roland Garros a Parigi e agli altri Slam. Di fatto il 23enne altoatesino dovrà rinunciare soltanto ai tornei di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. "Questo caso incombeva su di me ormai da quasi un anno e il processo era ancora in corso, si sarebbe arrivati a una conclusione forse solo a fine anno", ha spiegato Sinner in un comunicato.

La Wada, che aveva presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) contro il proscioglimento di Sinner inizialmente giudicato "non responsabile, nè negligente", ha riconosciuto che "Sinner non aveva intenzione di barare e che la sua inconsapevole "esposizione al Clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di prestazioni". Per questo la squalifica di tre mesi viene considerata "appropriata" dall'Agenzia Antidoping. Sinner potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento già dal 13 aprile: fino a quella data non potrà allenarsi in nessuna struttura sul territorio nazionale o all'estero affiliate alle Federazioni tennis, in cui cioè si svolgano competizioni ufficiali. Vale anche per il Country Club della 'sua' Montecarlo, dove dal 5 aprile si disputerà il Masters 1000. Inoltre Sinner non potrà allenarsi con giocatori professionisti o tesserati, quindi al massimo potrà avere per sparring partner ex professionisti non più tesserati.

"È la prima volta che una vergognosa ingiustizia ci rende felici perchè il primo pensiero è per il ragazzo che vede finire un incubo", ha commentato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi. "Per Jannik si tratterà di una breve pausa, poi rientrerà competitivo - spiega Adriano Panatta -. È la scelta più pratica, evita di fargli saltare la stagione intera. Perderà qualche torneo, ma i più importanti, Roma, Roland Garros e Wimbledon potrà giocarli. La trovo sempre un'ingiustizia, ma almeno si toglie di mezzo questo pensiero che da troppo tempo aveva nella testa. La Wada - conclude Panatta - ha voluto imporsi per dire noi esistiamo, per cui il principio della responsabilità oggettiva è stato ribadito, ma ho sempre detto che Sinner non c'entrava niente".