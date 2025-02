Il Napoli non sa più vincere: rimontato dalla Lazio all'87', è 2-2. Ride solo Inzaghi

15 febbraio 2025 a

Il Napoli non riesce a vincere in rimonta all'Olimpico contro la Lazio. La squadra di Baroni gioca una bella partita e trova il gol del 2-2 all'87' con Dia, nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A.

Dopo i gol di Isaksen e Raspadori nel primo tempo, arrivano l'autogol di Marusic al 64' e il definitivo pareggio di Dia nella ripresa. Con questo pareggio, il terzo consecutivo, la squadra di Antonio Conte resta in vetta alla classifica di Serie A ma a 56 punti, a solo +2 di vantaggio sull'Inter che domani giocherà a Torino contro la Juventus. Ancora un mezzo passo falso per gli azzurri che hanno pagato le molte assenze. La Lazio di Baroni si porta invece a 46 punti, a +3 sulla stessa Juventus, quinta.

Baroni per il big match dell'Olimpico sceglie Pedro al posto di Dia, non al meglio. In avanti gioca Castellanos, supportato da Zaccagni e Isaksen sulle corsie laterali. Mentre Conte opta per Raspadori titolare al fianco di Lukaku, con Mazzocchi e Di Lorenzo sulle fasce, mentre in difesa torna dal 1' Buongiorno. La Lazio inizia con il piglio giusto, schiaccia il Napoli nella propria metà campo, fa girare bene la palla e al 6' trova il vantaggio grazie alla splendida conclusione di Isaksen che dai 30 metri lascia partire un fendente che si spegne alle spalle di Meret. Il Napoli risponde subito e al 13' trova il pareggio con il tandem d'attacco: Lukaku serve Raspadori che di prima intenzione conclude di sinistro dall'interno dell'area e batte Provedel in mezzo alle gambe per l'1-1. Il Napoli dopo il pari controlla il match con i padroni di casa che si difendono con ordine e provano a ripartire. Al 39' contropiede della Lazio con Rovella che arriva alla conclusione ma la palla termina alta sopra la traversa.

A inizio ripresa ci prova il Napoli. Al 52' Lukaku di destro tira di prima intenzione, ma è bravo Provedel a respingere. Al 55' risponde la Lazio con una clamorosa occasione: Tavares brucia tutti sulla fascia sinistra e crossa per Isaksen con l'attaccante biancoceleste che da solo spara alto sopra la traversa. Al 64' gli ospiti la ribaltano: azione rocambolesca con Politano da poco entrato che serve all'indietro Rapsadori il cui tiro viene deviato da Gila a terra e poi Marusic con il sinistro la manda alle spalle di Provedel per l'1-2. La squadra di Baroni risponde subito e al 67' pareggia, ma solo per un attimo. La splendida rovesciata di Zaccagni terminata in rete, ma la posizione dell'ex Verona è irregolare e l'arbitro annulla dopo il controlla Var.

Pressing finale a tutto campo per i biancocelesti che mettono in apprensione la retroguardia del Napoli e all'87' trovano il pareggio: splendida apertura di Zaccagni per Dia, da poco entrato, che entra in area e batte Meret con un colpo di biliardo di sinistro trovando l'angolino e il definitivo 2-2. Nel recupero la Lazio prova il colpo finale ma sul fendente di Noslin sul primo palo, Meret ci mette un piede e salva i suoi dal ko.