Jannik Sinner, Adriano Panatta sbrocca su Rai 2: "Situazione orrenda! Siete ridicoli!"

17 febbraio 2025 a

a

a

Adriano Panatta non usa mezzi termini nel commentare la squalifica di tre mesi inflitta a Jannik Sinner dalla Wada per la vicenda legata al clostebol. L’ex campione del tennis italiano, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha espresso tutta la sua indignazione: "È fuori di dubbio che sia stata la scelta migliore perché non sai mai con la Wada cosa ti sarebbe potuto accadere e soprattutto quanto sarebbe andata avanti la vicenda".

Panatta ha poi rincarato la dose, definendo la situazione "orrenda" e criticando aspramente l’agenzia antidoping: "Non ne hanno fatta una giusta questi della Wada. Sinner è stato dichiarato innocente dall’Itia, che secondo me è quella più preparata per dare certi giudizi, e la Wada che fa? Ricorso per negligenza! Quindi hanno detto che Sinner doveva controllare il suo team, ovvero doveva trasformarsi in una sorta di investigatore che deve controllare i bagagli delle persone che lavorano con lui. Vi rendete conto? Quindi che cosa avrebbe dovuto fare?".

Jannik Sinner, il retroscena: ecco come vuole trasformare la squalifica in un'arma perfetta

L’ex tennista ha proseguito con un’ulteriore riflessione sulle restrizioni imposte a Sinner: "Non doveva bere dalla stessa bottiglia del suo preparatore per non correre rischi? Io ve lo dico, questa cosa è ridicola! La Wada è ridicola". Tuttavia, pur accettando la riduzione della pena, Panatta non ha nascosto il suo disappunto per l’incoerenza delle regole: "Ok, siamo tutti d’accordo sui tre mesi che almeno gli hanno evitato altre pazzie che potevano venire fuori, tipo una squalifica di un anno o addirittura due. Ma la cosa fuori dal mondo è che la WADA ha dichiarato che nel 2027 questi 'reati' non saranno più punibili: e allora è una persecuzione perché che cosa cambia da qui a due anni?".

"Le cose che dice Nick Kyrgios...": odio contro Sinner, Binaghi umilia l'australiano

Panatta ha poi attaccato frontalmente l’organizzazione, denunciando l’assurdità del divieto per Sinner di allenarsi nei campi federali: "Dicono che Sinner non si può allenare nei campi federali: e perché? Perché può contagiare gli altri? Ma che cosa ridicola è questa!". Infine, l’ex campione ha concluso con un affondo durissimo: "La verità è che la WADA andrebbe eliminata perché ha fatto solo danni con i nuotatori cinesi alle Olimpiadi. È stata un disastro su tutta la linea", ha concluso uno scatenato e furioso Adriano Panatta.