Adriano Panatta fa a pezzi Nick Kyrgios: "Un invidioso. Ma la cosa davvero ridicola..."

Uno scatenato, anzi scatenatissimo Adriano Panatta, quello ospite de La domenica sportiva su Rai 2, la puntata è quella di domenica 16 dicembre. Scatenato contro la Wada dopo il patteggiamento con Jannik Sinner. Ma scatenato anche contro Nick Kyrgios e Stan Wawrinka, noti per le loro posizioni critiche - o di odio, fate voi - nei confronti del numero 1 al mondo pe il caso-Clostebol.

Senza troppi giri di parole, l’ex campione italiano ha liquidato la questione: "Sono solo invidiosi e purtroppo l’invidia è una brutta bestia. La cosa ridicola non sono loro ma il fatto che un campione come Sinner si debba fermare senza un motivo", ha sparato ad alzo zero.

Ma il vero focus del suo discorso è su chi, secondo Panatta, ha tratto il maggior beneficio da questa situazione: "Lo sai chi sono? Gli avvocati di Sinner perché hanno fatto un lavoro straordinario. Molti giocatori meno famosi e con meno disponibilità di Sinner non si possono permettere questo tipo di difesa. E questo è sbagliato: la vita è così perché chi non c’ha una lira si prende avvocati meno preparati, chi è ricco si può permettere i principi del Foro. Servirebbe che almeno nello sport questo assunto non esistesse: magari si potrebbe scegliere un team di avvocati di primo piano per tutti i tennisti e non solo a disposizione dei campioni più ricchi", ha concluso Panatta, sottolineando la disparità di trattamento tra i professionisti più affermati e quelli con minori risorse economiche.