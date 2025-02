Lautaro Martinez, la bestemmia e l'audio scomparso: il caso che agita la corsa scudetto

18 febbraio 2025 a

Una sconfitta che fa molto male, impedendo all’Inter di superare il Napoli (ora a +2) in testa alla classifica. La rabbia di Lautaro Martinez a fine partita era evidente a tutti, anche a chi ha visto la partita da casa.

L’argentino infatti è stato ripreso dalle telecamere mentre si lasciava andare a una serie di bestemmie senza audio. Dal libale si notano chiaramente le parole "Porco …” e “… cane". Il video è diventato immediatamente virale e non è da escludere che per quelle bestemmie Lautaro possa aver violato il regolamento, rischiando la squalifica per una gara, quella di sabato tra Inter e Genoa.

Tornando prossima settimana nel big match del Maradona tra Napoli e Inter, che dirà molto in chiave scudetto. Ma in più di un caso, in passato, nonostante le bestemmie, si è evitato con altri calciatori la squalifica.

L’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, dice questo: “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”.

Agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione". Il rischio dunque ci sarebbe nel caso ci fosse l’audio a supporto delle immagini, che però è scomparso. Per questo Lautaro non dovrebbe essere fermato, come capitato in passato con Bryan Cristante, che lo scorso 7 maggio, in occasione di Roma-Juventus, ha bestemmiato dopo un giocata a suo dire sbagliata del compagno Tammy Abraham, oggi al Milan. In quel caso il calciatore giallorosso non fu squalificato proprio perché c'era assenza di audio.