Lorenzo Sonego: "Sinner può sempre contare su di me". Bordata contro Paolo Bertolucci?

Soltanto ieri, lunedì 17 febbraio, Paolo Bertolucci si era lamentato sui social del "silenzio assordante" dei tennisti italiani sulla vicenda di Jannik Sinner. Ma oggi uno dei rappresentanti più illustri dedica bellissime parole al numero uno al mondo. "Jannik può sempre contare su di me. Sarò felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop e l'attesa non farà che aumentare la sua voglia. Per questo motivo tornerà più forte di prima. Secondo me ha fatto bene ad accettare il patteggiamento: purtroppo, la durata dei processi e l’attesa delle sentenze per questi casi sono cose troppo lunghe e non adatte a uno sport come il tennis".

A parlare è Lorenzo Sonergo in un'intervista rilasciata a Repubblica. L'azzurro è poi tornato a parlare di tutte le critiche dei suoi colleghi a Jannik SInner. Secondo lui dovrebbe essere felici dell'accordo con la Wada. Il motivo? Potrebbe accadere anche a loro. "Credo che in generale certi giudizi negativi facciano molta più eco degli elogi - ha spiegato -. Ma sono sicuro che la maggior parte dei tennisti sia con Jannik. Perché sanno benissimo che domani potrebbe succedere esattamente la stessa cosa a loro".

Sonergo ha poi parlato del rapporto che lo lega a Jannik Sinner. Rivali, colleghi, ma soprattutto amici. "Fra noi tennisti ci sono anche amicizie vere - ha ammesso -. Io e Jannik abbiamo un bel rapporto. È molto simile a me: semplice, umile. divertente. Quando riusciamo, giochiamo a Fifa e passiamo del tempo insieme".