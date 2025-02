Jannik Sinner, "Cahill può seguirlo durante la squalifica": gufi stecchiti

22 febbraio 2025 a

a

a

Tre lunghi mesi di stop, poi per Jannik Sinner sarà il momento della libertà, del ritorno alle scene con tre grandi tornei da disputare: i Masters 1000 a Roma (con via tre giorni dopo) e gli Slam del Roland Garros e di Wimbledon. Secondo l’articolo 10.14.2 del Codice di condotta sportiva, Sinner sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio fino alle 23.59 del 4 maggio 2025, ai quali vanno inclusi i quattro giorni già scontati dall’atleta durante la sospensione provvisoria. Potrà riprendersi ad allenare il 13 aprile nelle strutture affiliate a un’associazione nazionale, all’Atp, all’Itf, alla Wta, ai Grandi Slam o a un evento coperto dal regolamento Itia ma potrà essere seguito dal suo staff.

Una possibilità contraria a quanto inizialmente trapelato. Come riportato da TennisItaliano.it, infatti, il tennista sottoposto a sospensione potrà allenarsi con il proprio staff di supporto, purché non lo faccia in un luogo collegato alle strutture menzionate. Questo significa che Simone Vagnozzi e Darren Cahill potranno continuare a seguirlo, ma va capito il luogo esatto nel quale Jannik può farlo. Le sedi sono varie, ma va capita quale. Certamente, larga parte degli allenamenti saranno sul piano fisico. proprio per quello che la terra rossa richiederà, oltre agli aspetti meramente tecnici come servizio, risposta e variazioni.

"Basta dire che non sai nulla". L'ultimo sfregio di Kyrgios a Sinner è un caso

Come era stato sottolineato giorni fa sul quotidiano La Repubblica, c’è Dubai, una possibilità è quella del megaresort JA, che dispone di quattro campi in sintetico e di strutture all’avanguardia, ma non affiliate ad alcuna federazione. L’Academy è gestita da Davide Giusti, un coach italiano che da 12 anni porta negli Emirati i grandi nomi del tennis mondiale. Sinner ha preparato lì, a dicembre, gli Australian Open.