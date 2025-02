Jannik Sinner, lo sfregio definitivo: "Ritirata la nomination a sportivo dell'anno", scoppia la bufera

27 febbraio 2025 a

Era solo questione di tempo. Dopo il patteggiamento tra Jannik Sinner e la Wada sul caso Clostebol, che ha comportato una sospensione di tre mesi per l'azzurro, in tanti avevano cominciato a parlare di un terribile danno d'immagine per il numero uno al mondo. Ma, per il momento, i numerosi sponsor che hanno fatto a gara per assicurarsi i diritti sulla sua immagine, sono rimasti al loro posto. Ma qualcuno, invece, ha preso una decisione diversa.

"A seguito delle discussioni della Laureus Academy, è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata. Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali competenti e - pur prendendo atto delle circostanze attenuanti in gioco - riteniamo che la squalifica di tre mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e il suo team sono stati informati". Queste le parole del presidente del Laureus World Sports Academy Sean Fitzpatrick. I candidati per i Laureus World Sports Awards 2025, selezionati da una giuria composta da oltre 1300 importanti media sportivi di tutto il mondo nel dicembre 2024, saranno annunciati a Madrid lunedì 3 marzo.

Intanto Jannik Sinner è già al lavoro per preparare il ritorno in campo. Il numero uno al mondo ha scelto Montecarlo come casa base per allenarsi in vista dei prossimi Internazionali di Roma, il primo torneo importante in agenda non appena la sua sospensione terminerà.