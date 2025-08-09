Sinner, bomba sul Masters 1000 di Cincinnati: "Non si esclude un terzo incomodo"

Manca sempre meno al Masters 1000 di Cincinnati. A sbilanciarsi in una profezia ci pensa Daniil Medvedev. Il tennista russo ha elogiato la qualità del gioco di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Jannik e Carlos stanno giocando a un livello incredibile. Sono i due migliori giocatori in circolazione e difficilmente qualcuno riesce a stargli dietro. Però non si può escludere l’arrivo di un terzo incomodo, qualcuno che possa sfidarli davvero".
Chi sia, non è dato sapersi. Certo è che, nonostante i duri allenamenti, per Medvedev è difficile arrivare ad avere la potenza e la tecnica del collega spagnolo. "Anche io mi alleno tantissimo, ma non riesco a colpire come lui. Quando sono in giornata, non c’è modo di contrastarli. Lo stesso discorso vale per Jannik, che è un giocatore fortissimo".
Jannik Sinner da fantascienza: con soli cinque tornei...Un fenomeno assoluto, Jannik Sinner, già certo di essere tra i protagonisti delle Atp Finals 2025, in programma a...
Proprio a causa delle sue ultime prestazioni, il giocatore russo non ha ancora avuto modo di confrontarsi con i due negli Slam di questa stagione: "Voglio capire a che punto sono e dove li incontrerò nei grandi tornei. Sono giocatori difficili da battere, anche se so che possono perdere, come è successo a Jannik ad Halle o a Carlos agli US Open". Il n. 1 Atp ha vinto a Pechino nel 2023 battendo proprio in finale Daniil Medvedev.