Sinner, bomba sul Masters 1000 di Cincinnati: "Non si esclude un terzo incomodo"

Manca sempre meno al Masters 1000 di Cincinnati. A sbilanciarsi in una profezia ci pensa Daniil Medvedev. Il tennista russo ha elogiato la qualità del gioco di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Jannik e Carlos stanno giocando a un livello incredibile. Sono i due migliori giocatori in circolazione e difficilmente qualcuno riesce a stargli dietro. Però non si può escludere l’arrivo di un terzo incomodo, qualcuno che possa sfidarli davvero".

Chi sia, non è dato sapersi. Certo è che, nonostante i duri allenamenti, per Medvedev è difficile arrivare ad avere la potenza e la tecnica del collega spagnolo. "Anche io mi alleno tantissimo, ma non riesco a colpire come lui. Quando sono in giornata, non c’è modo di contrastarli. Lo stesso discorso vale per Jannik, che è un giocatore fortissimo".