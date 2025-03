Medvedev, rissa in campo: "Ti comporti così con i russi, eh?!", perde del tutto il controllo

01 marzo 2025 a

a

a

Un altro risultato negato in un momento che dalla scorsa metà di anno è piuttosto da incubo. Daniil Medvedev è uscito anche nel torneo Atp 500 di Dubai, dopo essere stato sconfitto dall’olandese Tallon Griekspoor ai quarti di finale. Il russo però si è fatto notare per uno sfogo contro l’arbitro di sedia, nel corso di un secondo set piuttosto estenuante.

Dopo aver mancato quattro matchpoint, il rivale ha vinto al tiebreak e allungato la partita al terzo set, poi vinta. Il russo non le ha mandate a dire all’arbitro, dopo non aver sfruttato nemmeno un set point al tie break ed essere agganciato, cedendo poi 9-7.

"Ritiriamo la nomination per Jannik Sinner": lo sfregio che scatena la bufera nel tennis mondiale

A questo punto, dopo che Griekspoor è arrivato alla sua panchina, Medvedev ha iniziato a discutere con il giudice di sedia Adel Nour. Il russo si è inizialmente arrabbiato e dopo aver ricevuto un warning (un'ammonizione) per violazione del codice di condotta antisportiva ha iniziato a discutere con Nour. "Perché mi hai ammonito? Per cosa?”, ha chiesto il tennista. E l'arbitro ha risposto: "Lo sai cosa mi hai detto". La risposta del russo è diretta: "Sei molto tenero eh? Molto", poi aggiunge: "Cosa è questo? Hai un doppio standard contro i russi?". L'arbitro gli ha risposto dicendo che non è così, che lui è imparziale. Ma le accuse della testa di serie numero uno di Dubai sono pesanti. Insomma, un altro risultato negativo dopo le eliminazioni agli Australian Open (contro Tien), a Rotterdam (contro Bellucci), a Marsiglia (contro Mededovic) e al Qatar Open. I vecchi colpi di una volta si vedono oramai col contagocce…

Sinner devastante: frega i suoi avversari non scendendo mai in campo, ecco come