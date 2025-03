MotoGp, Marc Marquez torna a dominare: vittoria impressionante, messaggio a Bagnaia

02 marzo 2025 a

Il mondiale della MotoGp inizia sotto il segno di Marc Marquez: lo spagnolo ha vinto il Gran Premio della Thailandia, gara inaugurale della stagione. Sul circuito di Buriram è subito tripletta Ducati, con il pilota spagnolo del team ufficiale che ha preceduto il fratello Alex su una Ducati del Team Gresini e Francesco 'Pecco' Bagnaia sull'altra moto ufficiale.

Quarto posto per Franco Morbidelli su un'altra Ducati del Team VR46 di Valentino Rossi. Marc Marquez completa un weekend perfetto con la pole, la vittoria nella gara sprint e nella gara lunga, per lui vittoria numero 63 in carriera. È anche la prima volta nella storia della MotoGp che due fratelli si piazzano ai primi due posti di un Gp. Lo spagnolo balza così subito in vetta alla classifica del Mondiale. Ma, soprattutto, da parte di Marquez è arrivata una clamorosa prova di forza, un weekend pazzesco che fa pensare che possa essere davvero tornato a lottare per il titolo, dopo molti anni difficili, anzi difficilissimi, soprattutto a causa di gravi problemi fisici.

"Week-end perfetto? Sono estremamente felice, ancora più di ieri. È un sogno cominciare il mio nuovo percorso con Ducati in questo modo in Thailandia dove ho vinto il mio ultimo campionato del Mondo, insieme a mio fratello. È incredibile davvero", ha commentato entusiasta Marquez.

Un pizzico di delusione, invece, per Bagnaia: "L'obiettivo oggi era provare ad arrivare secondo. Ho dato tutto, ma non sono riuscito ad avvicinarmi a sufficienza ad Alex Marquez per provare un sorpasso. Marc, invece, ha giocato con noi per tutta la gara", ha concluso il pilota italiano due volte campione del mondo.