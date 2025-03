Jannik Sinner, Darren Cahill vuota il sacco: "Ecco perché lo lascio", una decisione irrevocabile

03 marzo 2025 a

a

a

Darren Cahill, il coache "dimissionario" di Jannik Sinner, si confessa nel podcast Tennis Insider Club. Un lungo intervento in cui ha spaziato a tutto campo. Ma una delle parti più interessanti è quella in cui spiega le ragioni che lo spingono a separare la sua strada da quella del numero 1 al mondo, decisione che nonostante la richiesta di Sinner di ripensarci appare irrevocabile.

Cahill, come detto, ha confermato che a fine stagione lascerà il ruolo di allenatore del ragazzo di San Candido. Una scelta ponderata, maturata nel tempo, che segue una filosofia ben precisa: "Il periodo ottimale per un coach è di tre o quattro anni - ha premesso -. Superato questo arco di tempo, il giocatore ha già assimilato tutto ciò che potevi insegnargli e il rapporto diventa più manageriale che formativo. Il miglior modo per allenare un tennista è dargli gli strumenti giusti per risolvere i problemi in autonomia. Quando arrivi al punto in cui gli dici qualcosa e lui già lo sa, significa che è arrivato il momento di cambiare. Serve una nuova voce, un nuovo stimolo", spiega Cahill.

"È da molto tempo che non ci sentiamo". Coach Piatti, le parole (pesantissime) su Jannik Sinner

Il coach australiano ha poi voluto precisare che non ci sono attriti o incomprensioni dietro questa decisione, ma solo la volontà di rendere Sinner sempre più indipendente nella gestione della propria carriera. Cahill ha ripercorso il primo contatto con il talento altoatesino, svelando che il suo interesse era nato ben prima della loro collaborazione diretta: "Ho commentato un suo match per Espn quattro o cinque anni fa e ho subito pensato: questo ragazzo ha qualcosa di speciale. Il suono della palla quando colpisce, il suo movimento in campo, la rapidità di esecuzione... Sapevo che sarebbe diventato un grande giocatore. Aveva già un ottimo allenatore come Riccardo Piatti, ma quando abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme per un test sull’erba, ho capito immediatamente che era unico", ha concluso Cahill.