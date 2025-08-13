Donnarumma, l'umiliazione finale: cosa può accadere in campo

Gigio Donnarumma annuncia il suo addio al Paris Saint-Germain con un post su Instagram, esprimendo delusione per la decisione del club: "Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato".

Il portiere della nazionale italiana, eroe in Champions League la scorsa primavera, è stato escluso dalla rosa dal tecnico Luis Enrique, che ha rivendicato la scelta come sua al "100 per 100", spiegando che riguarda "il profilo del portiere che la mia squadra necessita". Nel suo messaggio, Donnarumma ringrazia gli "speciali tifosi del Paris" per il sostegno: "Il vostro sostegno ed il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai". Ricorda l’impegno profuso: "Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso dentro e fuori dal campo per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Psg". Esprime il desiderio di salutare i tifosi al Parco dei Principi, ma aggiunge: "Se ciò non dovesse accadere, porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi che mi avete fatto sentire a casa". Il mancato saluto sul campo rappresentrebbe un'umiliazione per il numero uno della Nazionale.