Jannik Sinner, clamoroso: come gira per le strade di Montecarlo

Il patteggiamento di tre mesi con la Wada non cambia una fama che si è costruito negli ultimi anni, a suon di vittorie. Jannik Sinner è oramai una star e la sua presenza non passa più inosservata. Anche a Montecarlo, dove vive e si fa notare quando gira per le strade con una delle sue Supercar.

Proprio le auto sportive sono il debole di Jannik, che oltre a una Audi RS6 Abt Legacy Edition ha comprato l’italianissima Alfa Romeo Stelvio, che ha sfoggiato sui social network in più occasioni.

Il vero bolide però è quello della Casa dei Quattro Anelli, impossibile da non vedere anche per chi non è un patito di auto. Una station wagon tra le più potenti e costose del mondo, con un propulsore V8, modificato dal tuner, che spinge la vettura grazie agli oltre 760 Cv di potenza sull’asfalto, scattando da zero a cento in appena tre secondi. Il bodykit esclusivo della supercar, poi, la rende inconfondibile anche con le altre auto della gamma. È stata costruita dal marchio di Ingolstadt in poco più di 200 esemplari numerati, che sono stati venduti al prezzo stellare di 250mila euro. I freni sono in ceramica modificati mentre i cerchi in lega hanno completato il quadro di una spettacolare supercar, che con un guadagno stimato in circa 15 milioni l’anno Sinner può ben permettersi di spendere.

Intanto, Filippo Magnini, due volte campione mondiale nei 100 m e due volte sul tetto del mondo anche in vasca corta, con 17 ori europei nel palmarès, ha parlato al podcast “MVP-Most Valuable Podcast” del caso Clostebol , nel quale Sinner ha deciso di patteggiare tre mesi con la Wada: “Ha avuto un trattamento particolare, ha avuto la positività martedì e mercoledì la sentenza — le sue parole — Io ho dovuto aspettare sette anni. Lo dico con l'invidia di chi è stato trattato come un appestato. Ho iniziato il processo nel 2017 e ho vinto il 27 febbraio del 2020, ma nel 2025 ancora sto aspettando il risarcimento danni”.