Anna Kalinskaya è fuori di nuovo: continua la maledizione di Sinner, cosa sta succedendo

Continua il periodo nerissimo per Anna Kalinskaya. Sia dentro sia fuori dal terreno di gioco. La tennista russa, dopo la rottura con Jannik Sinner avvenuto alla fine dello scorso anno, non ha avuto molta fortuna sul campo. Solo sconfitte, ritiri e lacrime. Insomma: delusioni su delusioni. Prima il virus all'Australian Open che le ha impedito di disputare il torneo. E ora l'eliminazione clamorosa agli Indian Wells. Anna Kalinskaya non riesce più a vincere una partita.

A eliminare subito Anna Kalinskaya da Indian Wells è stata una wild card, Alycia Parks, numero 61 del ranking WTA. Un’avversaria che Kalinskaya aveva battuto due volte su due in precedenza, l’ultima volta proprio a Indian Wells 2023 con un secco 6-1 6-1. Stavolta a vincere in due set è stata la 24enne statunitense, a dimostrazione della clamorosa involuzione accusata dall’ex fidanzata di Sinner negli ultimi mesi.

In un primo momento, il match era stato sospeso sul 2-1 per Parks e sul punteggio di 40 pari. E toccava alla russa servire. L'incontro è poi ricominciato solamente il giorno dopo. Quando la Kalinskaya ha capito di aver perso l'ennesima partita non ha avuto la solita reazione. Al contrario, è parsa impassibile. Come si ormai ci avesse fatto l'abitudine.