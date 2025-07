Michele Emiliano si autonomina nel Consiglio del Petruzzelli. Gasparri: "Una farsa"

Una richiesta di chiarimenti e di verifica sull'assenza di "eventuali profili di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico" è stata chiesta dalla direzione generale spettacolo del ministero della Cultura in relazione alla nomina da parte della Regione Puglia del presidente della giunta, Michele Emiliano, come componente del consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. La nomina è avvenuta il 26 giugno scorso con decreto firmato dal vicepresidente della regione, Raffaele Piemontese. La lettera è stata inviata il 16 luglio scorso al presidente della Fondazione, che per legge è il sindaco di Bari, Vito Leccese, alla stessa Regione (responsabile anticorruzione e direttore del dipartimento turismo e cultura, chiedendo approfondimenti) e all'Anac che sulla vicenda avrebbe aperto un'istruttoria.

Nella nota, premesso che, secondo lo statuto della Fondazione, "la nomina del componente individuato dalla Regione in seno al Consiglio di Indirizzo deve avvenire con atto del presidente della Regione Puglia", si chiede alla Fondazione "di voler approfondire - nell'ambito delle attività di verifica dei requisiti, e anche per il tramite dell'organismo di vigilanza interno - le tematiche relative alla assenza di eventuali profili di incompatibilità/inconferibilità, fornendo elementi informativi sui relativi esiti". Il tutto alla luce dei criteri sulle nomine stabiliti dalla legge Severino. Poiché è la prima volta che un presidente di Regione - ente fondatore che sovvenziona l'attività della Fondazione - viene nominato nel consiglio di indirizzo, il ministero ha ritenuto di scrivere anche all'Anac "per le eventuali valutazioni e determinazioni di competenza, visti i profili di novità della vicenda e considerato che, allo stato, non risultano precedenti analoghi".