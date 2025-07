Jannik Sinner, Nick Kyrgios senza vergogna: "Non è una parodia"

"Sfortunatamente non è una parodia", "Ha ripreso lo stesso dottore, abbiamo giocato signore e signori". Dopo aver appreso che Jannik Sinner ha deciso di richiamare il suo vecchio preparatore atletico Umberto Ferrara, eravamo tutti in attesa del classico commento al veleno di Nick Kyrgios che, ovviamente, non si è fatto attendere. L'australiano, con due tweet su X, ha espresso tutto il suo sdegno per la decisione del numero uno al mondo, alimentando ancora di più i sospetti dopo il caso Clostebol che ha visto coinvolto l'altoatesino e che ha causato la sospensione di tre mesi concordata con l'agenzia anti-doping.

E come spesso capita sotto i post pubblicati da Kyrgios sono apparsi commenti di utenti anti-Sinner. Alcuni di questi, hanno postato delle emoticon a forma di siringhe, alludendo appunto al caso doping che ha travolto il numero uno al mondo.

He got the same doc back we have been played ladies and gentlemen — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 23, 2025

Ferrara era stato allontanato ad agosto dello scorso anno, a seguito del caso Clostebol. "La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli US Open", ha sottolineato il team di Sinner. "Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi - ha poi aggiunto - e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli".