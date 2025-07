Sinner richiama Ferrara: la scelta che sconvolge il mondo del tennis

Jannik Sinner ritrova un volto noto nel suo staff. Umberto Ferrara, preparatore atletico coinvolto nel caso Clostebol e allontanato lo scorso settembre, rientra ufficialmente nel team del numero uno del tennis mondiale. A comunicarlo è stata la squadra dell’altoatesino con una nota ufficiale: “Umberto ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di Jannik fino a oggi. Il suo ritorno riflette la volontà di garantire continuità, stabilità e massime prestazioni”.

L’ingaggio di Ferrara avrà effetto immediato: già in questi giorni seguirà Sinner nella preparazione a Montecarlo, poi lo accompagnerà in America per il Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto per gli Us Open, dove l’azzurro punta a difendere punti preziosi. Non rientra invece Giacomo Naldi, il fisioterapista protagonista del massaggio che costò a Sinner tre mesi di stop tra febbraio e maggio dopo l’accordo con la Wada.