Milan, Max Allegri perde la testa in campo: "Chiamalo, cazz***"

Incomincia subito con il piede sbagliato la nuova avventura di Massimiliano Allegri alla guida del Milan. Per carità, si tratta pur sempre di un'amichevole estiva. E di fronte i rossoneri si sono trovati una delle squadre più forti d'Europa: l'Arsenal. Il risultato poi non è di quelli roboanti: un 1 a 0 che porta la firma del talento inglese Bukayo Saka. La classica vittoria di "corto muso", per citare proprio Allegri. Ciò che però ha preoccupato di più i tifosi milanisti è stato l'atteggiamento in campo dei calciatori. E, soprattutto, le idee tattiche esibite dall'ex tecnico della Juventus.

Lo stesso Allegri non è apparso del tutto soddisfatto dalle prestazioni dei suoi ragazzi. Peppe Di Stefano, in un tweet pubblicato su X, ha condiviso un video che mostra la sfuriata del tecnico livornese contro i suoi giocatori che sgroppavano sulla fascia sinistra. "Chiamalo, chiamalo! Uno, due... cazz***", le grida dell'allenatore del Milan.

"OTTIMO primo tempo #Milan. Prepotente, particolarmente aggressivo, e con la voglia di imporsi. Abbiamo schiacciato l'#Arsenal per 45 minuti senza lasciarli giocare. Bravo #Allegri che si rinnova nel 2025 mettendo in campo buone idee, pericolosità, e coraggio. Un bel Milan", il tweet ironico di un account di fede rossonera.