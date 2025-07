Reazione a Catena, le Giovediamoci vincono tra le polemiche: "Come fate a non saperlo?"

Ma le campionesse sono riuscite a mantenere saldo il loro scettro. Le tre ragazze si sono presentate all' Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 3719 euro . Ma per farlo dovevano trovare un termine che facesse da ponte tra "Maschera" e "Crema". Dopo un minuto di accesa discussione, le campionesse hanno provato a dire: "Gianduia". E anche questa volta sono riuscite a indovinare l'Ultima parola.

Oggi, mercoledì 23 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena , il game-show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornato alle nuove campionesse. Sono le Giovediamoci , un trio tutto al femminile composto da Raffaella, Claudia e Luana. Ieri all'esordio hanno subito conquistato un bottino da 66mila euro. A sfidarle ci sono i Guasti d'Amore , una squadra composta da Michela, Ilaria e Alessandro. Si chiamano così perché sono uniti "dall'amore per la pallavolo".

Intanto sui social, molti telespettatori come sempre hanno provato a indovinare la soluzione finale dell'Ultima catena. Ma alcuni di loro non sapevano che la Gianduia fosse un prodotto tipico di Torino. "Mi domando come si faccia a non sapere che Gianduia è di Torino", ha commentato un utente su X.