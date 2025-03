Novak Djokovic sbattuto fuori da Indian Wells: il colpo che lo abbatte

09 marzo 2025 a

a

a

La fine di un regno? La caduta dell'imperatore? Novak Djokovic non sa più vincere. Per la seconda volta dal 2008, il serbo mette in fila tre sconfitte consecutive nel circuito ATP. Dopo il ritiro all’Australian Open in semifinale contro Zverev e lo stop all’esordio a Doha contro Matteo Berrettini, l’ex numero 1 del mondo si ferma al primo ostacolo anche a Indian Wells. Nella sua 500ma partita in un Masters 1000 Nole, il campione più titolato (40) e con più finali all’attivo (59) in questa categoria di tornei, si è arreso 6-2 3-6 6-1 contro l’olandese Botic van de Zandschulp, ripescato come lucky loser. Gli era già successo l’anno scorso di perdere contro un lucky loser a Indian Wells,

Luca Nardi al terzo turno. In un Masters 1000 non era mai successo a un Top 10 dal 1990, quando sono stati introdotti in calendario. "Le cose sono cambiate per me negli ultimi due anni. Ho lottato per giocare al livello che desidero. Ogni tanto, ho un paio di buoni tornei, ma nella maggior parte delle occasioni è davvero una sfida. È una lotta per me. Immagino che nulla possa prepararti per un momento così. Devi sperimentarlo e cercare di affrontarlo nel miglior modo possibile", ha spiegato l’attuale numero 7 della classifica Atp, così come riporta SuperTennis.