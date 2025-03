Juve, il disastro di Vlahovic scatena i tifosi: assist perfetto all'Atalanta, poi il delirio

10 marzo 2025 a

"La situazione era compromessa, ma riesce a renderla grottesca servendo l’assist del 4-0 a Lookman". Così Tuttosport, nella sua classica pagella del post partita, ha giudicato la prestazione di Dusan Vlahovic contro l'Atalanta. Il serbo, ormai fuori dal progetto di Thiago Motta, è diventato un panchinaro fisso. Ieri, domenica 9 marzo, è entrato in campo al 30' della ripresa. E, visto anche il suo atteggiamento, è riuscito nell'impresa di rendere una disfatta sportiva una vera è propria trageda calcistica.

La Vecchia Signora si trovava sotto 3 a 0. I bianconeri avevano già incassato il rigore di Mateo Retegui, il tap-in di Marten De Roon e il guizzo di Davide Zappacosta. Ma non si sarebbero mai aspettati che il quarto gol sarebbe arrivato da un assist di un proprio giocatore. Vlahovic, sulla metà campo, prova a scagliare il pallone alla ricerca di un compagno libero in attacco. Ma il suo tentativo è talmente goffo che si colpisce da solo il piede destro. Conseguenza? Palla dal lato opposto del campo e via al contropiede atalantino. Ademola Lookman intercetta la palla e infila per la quarta volta Michele Di Gregorio. Forse l'unico a salvarsi in casa bianconera.

"Vlahovic è entrato con l'atteggiamento che quasi gli stesse facendo un favore", ha commentato nel post partita Emanuele Giaccherini, ex centrocampista bianconero ora opinionista per Dazn. Intanto sui social, il video dell'erroraccio di Vlahovic è diventato subito virale. E gli utenti si sono scatenati con i commenti: "Io neanche quando scendevo in campo la domenica mattina dopo aver fatto serata il sabato sera facevo una cosa del genere", "Questa è la ciliegina sulla torta per quanto riguarda Vlhaovic…questo per far capire definitivamente quanto cazzo è scarso".