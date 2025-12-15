John Elkann, La Stampa durissima: "La Juve sì, noi invece no"

"Sabato scorso John Elkann ha respinto l'offerta di acquisto della Juventus con un video messaggio e La precisazione che 'La squadra, La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita'. Vale per il calcio, ma non per il nostro giornale e i suoi oltre 150 anni di storia. Storia che si può serenamente svendere, senza nemmeno curarsi di capire a chi". Lo afferma il Cdr del quotidiano La Stampa, in un comunicato.

"Anche se negata per mesi - prosegue il Cdr -, La scelta della proprietà è dismettere l'intero gruppo Gedi, compresa Repubblica, le radio e le altre testate. La Stampa fa - anche se a questo punto è ormai tempo di scrivere, faceva - parte della stessa famiglia e dello stesso grande gruppo industriale che si sta via via disgregando, distruggendo valore e valori, dal 1926. Abbiamo profonde radici a Torino, nel Piemonte e nel Nord Ovest, guardiamo e parliamo all'Europa e al mondo. Difendiamo La nostra Costituzione e i valori ereditati da Norberto Bobbio e Galante Garrone e sempre tramandati. Siamo europeisti, democratici e sostenitori convinti e innamorati del pluralismo e della libertà di informazione. Valori fondanti non solo di un quotidiano come il nostro, ma di una Repubblica che può dirsi davvero democratica. Lo scorso 30 novembre, dopo l'assalto alla nostra redazione - aggiunge il Cdr -, anche John Elkann ha portato La sua solidarietà. Si è rivolto ai colleghi e alle colleghe parlando alla prima persona plurale, con l'inteso che proprietà, direzione e redazione fossero un tutt'uno. Menzogne. Nemmeno quindici giorni dopo è arrivata La dichiarazione ufficiale di Exor e La conferma della volontà di uscire dal settore dell'editoria. Gedi ceduta a un investitore greco, La Stampa chissà".