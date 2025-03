Marta Bassino, spy-story nello sci: sabotaggio col fluoro? Una squalifica che fa paura

12 marzo 2025 a

Una spy story quasi come quella che nel 2007, in F1, vide al centro la McLaren, rea di aver copiato il progetto della Ferrari. Lo sport in questione stavolta è lo sci. Secondo La Stampa, è stato trovato troppo fluoro sugli sci di Marta Bassino, per questo l’azzurra è stata squalificata dalla seconda manche dell’ultima gara ad Are, in Svezia. Una esclusione che le ha precluso la possibilità di qualificarsi alle finali di Slalom gigante che si terranno la prossima settimana a Sun Valley, negli Stati Uniti.

Una squalifica che però fa discutere dato che secondo il direttore tecnico dello sci alpino femminile Gianluca Rulfi, la nazionale italiana non utilizza la sciolina al fluoro: “Sono i fatti che portano a parlare di sabotaggio, e come Federazione non abbiamo neanche macchinari per misurarla”. Un sospetto emerso fin da subito, su cui in questi giorni a La Thuile, dove si terrà la penultima tappa della Coppa del mondo femminile, indagherà la federazione internazionale (Fis). I fatti risalgono a sabato scorso, 8 marzo, quando la 29enne di Borgo San Dalmazzo stava per partecipare alla seconda manche del gigante di Are, in Svezia. Ma da quel cancelletto non è mai partuta.

Secondo la federazione, “la contaminazione era eccessiva, in contrasto con il regolamento”, ha detto ancora Rulfi a La Stampa. Che crede che lo skiman di Marta Bassino, che si occupa della preparazione degli sci prima e dopo ogni gara, “usa gli stessi materiali e attrezzi da quando la segue e ai tanti controlli non è mai stato rilevato nulla”. Da dove è arrivato quindi quel fluoro? Al momento le ipotesi sono tante, Rulfi ha parlato di “scherzo di pessimo gusto”. C’è chi invece pensa a una ripicca di un’altra squadra: “La stanza dove lavoravano gli skimen in Svezia era enorme, aperto e comune a tutti”. Per questo, la federazione italiana ha chiesto di visionare le telecamere di sicurezza. Secondo alcuni retroscena, Marco Sberze, skiman di Bassino, avrebbe avuto screzi con lo staff sloveno. Probabilmente per il volume della musica troppo alto. Che ci sia stata una sorta di vendetta?