Anna Kalinskaya umiliata dal suo coach in allenamento: ecco cosa è successo

15 marzo 2025 a

a

a

Da quanto è finita la storia d'amore con Jannik Sinner, Anna Kalinskaya non è riuscita a distrarsi con il tennis. O meglio: ha avuto soltanto tantissime delusioni. A cominciare dall'Australian Open, grande slam vinto - tra l'altro - dall'azzurro. A Melbourne la russa non è potuta scendere in campo a causa di un virus che l'ha costretta ai box. Poi, Singapore: altro grande dispiacere. E ancora Indian Wells, dove è stata eliminata sia dal torneo singolare sia da quello doppio. Un periodo nerissimo, certificato dalla stessa atleta che in più occasioni ha manifestato sui social tutto il suo disappunto. Oltre ai fiumi di lacrime versate dopo ogni sconfitta.

Così Anna Kalinskaya prova a distrarsi tra un torneo e l'altro. Come? Facendo ciò che ama di più al mondo: giocare a tennis. Niente racchette regolamentari, solo racchettoni da padel. Ma anche qui si trova costretta ad arrendersi al suo avversario. La russa ha pubblicato un video su Instagram nel quale si mostra in azione su un campo da gioco. Scambi su scambi, fino a quando l'avversario - il suo coach - la trafigge con un rovescio lungo linea. Lui prova però a buttarla sul ridere: "L'unico punto che ho vinto è quello che ho postato". Ma non c'è proprio nulla da ridere.

Intanto Jannik Sinner sta completando il suo periodo di squalifica dopo il patteggiamento con l'agenzia mondiale anti-doping per il caso doping. L'azzurro tornerà in campo dopo il prossimo 4 maggio. Il numero uno al mondo sarà a casa sua, per gli Internazionali di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico sono già stati venduti 400mila biglietti. E, stando a quanto si apprende, l'altoatesino sarà accolto da un affetto mostruoso del pubblico.