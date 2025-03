Fernando Alonso sbrocca: "Sono qui perché obbligato. Chiedete pure, tanto non rispondo"

14 marzo 2025 a

a

a

Il risultato visto nei test di Sakhir è emerso in pista a Melbourne. L’Aston Martin è uno dei team in difficoltà e lo ha dimostrato nelle prime due libere di stagione. Lance Stroll ha chiuso la FP2 al nono posto, Fernando Alonso 13°, ma staccato di soli 51 millesimi dal tempo del giovane compagno di squadra.

L’asturiano in conferenza stampa è il volto della rabbia: “Cosa posso dire – ha detto il 43enne – su quello che abbiamo imparato oggi in pista? Niente. E anche se avessi imparato qualcosa, non te lo direi”.

"Perché non lo avrei preso". Lewis Hamilton, l'affondo di Briatore prima dell'esordio

E ancora: “Io vengo qui (a parlare nelle interviste, ndr) soltanto perché mi obbligano a farlo – ha aggiunto, arrabbiato – ma davvero non c’è niente di cui parlare. Sono appena sceso dalla macchina e questo è il primo di 24 venerdì tutti uguali tra loro. Dunque, potete chiedermi quello che volete, ma io non risponderò. La macchina? Sì, forse. Devo rivedere i dati insieme al team e poi parlerò privatamente insieme a loro di quello che abbiamo fatto oggi. È così. Non abbiamo avuto problemi, abbiamo fatto giri, l’auto va, il motore è vivo, i freni sono ok, il cambio ci permette di cambiare e scalare le marce. Tutto ok”.

La Ferrari? Parte in seconda fila, la McLaren fa impressione: ecco le nostre previsioni

Insomma un inizio da incubo, nell’attesa che l’arrivo di Adrian Newey porti miglioramenti a una vettura in calo anche nello scorso anno. A riguardo lo stesso Alonso ne aveva parlato prima dell’inizio del weekend di Melbourne: “Non ha ancora dato alcun feedback — le sue parole — È stato in fabbrica e si è limitato ai primi colloqui, agli incontri, ai saluti e alla conoscenza delle persone. È ancora presto, ma è molto concentrato, è molto entusiasta di ciò che sta per accadere alla squadra e soprattutto del cambiamento dei regolamenti per il 2026. Spero che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi potremo vedere una magia da parte sua“.