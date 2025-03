Marcella Bella ringrazia il Bayern Monaco, delirio all'Allianz Arena per "Montagne Verdi"

14 marzo 2025 a

a

a

C'è un filo rosso - anzi, bianco-rosso - che lega Marcella Bella e il Bayern Monaco. Per festeggiare i 125 anni del club calcistico più titolato della Germania, il club ha adottato un nuovo inno basato proprio sulla celebre melodia italiana di Montagne Verdi, il più iconico dei brani della cantante. Il brano è stato scritto da Gianni Bella con testo di Giancarlo Bigazzi. Ed è stato presentato al Festival di Sanremo nel 1972. Ma era già stato preso in prestito dagli ultrà della Südkurve come coro "Immer vorwärts FC Bayern" ("Sempre avanti FC Bayern"). La nuova versione dell'inno è stata registrata a dicembre, dopo la vittoria per 4-2 contro l'Heidenheim, con la partecipazione di circa 8mila tifosi bavaresi e del tenore Jonas Kaufmann.

"Il mio destino è di stare accanto a te / Con te vicino più paura non avrò / E un po' bambino tornerò". Così Kaufmann ha intonato il ritornello del brano adattandolo però al maschile. Il resto del testo, cantato dai tifosi, celebra il club e la sua storia. Il nuovo inno è stato presentato ufficialmente prima della partita Bayern-Bochum, accompagnato da una coreografia di sciarpe biancorosse che hanno vivacizzato e riempito di colori l'Allianz Arena.

"Quello che è successo a mio fratello ha inciso": il dolore di Marcella Bella dalla Venier

La trovata del Bayern Monaco ha fatto letteralmente impazzire Marcella Bella, che sui social ha manifestato tutta la sua gioia: "Una grandissima emozione scoprire che il nuovo inno del Bayern Monaco per festeggiare i 125 anni di storia della società è totalmente ispirato a Montagne Verdi, non solo, il ritornello viene interpretato in italiano dal celebre tenore Joans Kaufmann". Ed ancora: "Grazie a tutti i tifosi di questa grande squadra che fanno rivivere uno dei miei più grandi successi".