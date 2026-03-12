Giorgia Meloni, gli analisti internazionali: "La leader più affidabile come ponte tra Ue e Usa"

Tra i leader europei, Giorgia Meloni è tra quelli che stanno gestendo in modo più efficace il rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È l'opinione di Alina Polyakova, presidente e Ceo del Center for European Policy Analysis (Cepa). Parlando con l'Adnkronos a margine della conferenza "Eu-Us Tech Agenda 2030" di Formiche, Polyakova ha sottolineato come alcuni leader europei stiano emergendo come interlocutori più credibili per Washington.

"Alcuni leader stanno emergendo come interlocutori particolarmente efficaci per Donald Trump. Sicuramente Giorgia Meloni. Anche il presidente finlandese Alexander Stubb ha un rapporto molto diretto. E Friedrich Merz sembra riuscire a mantenere una relazione positiva con Washington", afferma. Secondo Polyakova, i leader europei si trovano oggi in una posizione complessa: da un lato devono mantenere relazioni solide con gli Stati Uniti, dall'altro devono fare i conti con un'opinione pubblica europea sempre più critica verso Washington. "Meloni sta gestendo questo equilibrio meglio di chiunque altro", osserva la presidente del Cepa.