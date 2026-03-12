Giorgia Meloni, la telefonata con Elly Schlein: ecco cosa si sono dette

Nonostante quello che continua a propagandare la sinistra, Giorgia Meloni intende coinvolgere l'opposizione negli aggiornamenti sulla guerra in Iran. Ieri, mercoledì 11 marzo, la presidente del Consiglio si è presentata in Parlamento per riferire sulla questione mediorientale. E oggi ha contattato telefonicamente la leader del Nazareno promettendole di renderla sempre partecipe sugli ultimi sviluppi.

"Mi ha telefonato la presidente Meloni, siamo rimaste d'accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione, quella che riguarda il conflitto in Medio Oriente, molto preoccupante anche in riferimento all'attacco che c'è stato alla nostra base a Erbil", ha rivelato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a margine di un'iniziativa a Venezia per promuovere il "No" al prossimo referendum sulla giustizia.