Gennaro Gattuso "limitato": le parole pesantissime dell'ex Milan Filippo Galli

La crisi del calcio italiano rischia di riflettersi anche sulla Nazionale. A dirlo è Filippo Galli, ex difensore del Milan e oggi dirigente sportivo, che in un’intervista al Corriere della Sera ha analizzato i problemi strutturali del movimento azzurro, partendo dal rendimento delle squadre italiane in Europa. Il nodo principale riguarda la formazione dei talenti: "Il nostro sistema calcio va ripensato — le sue parole — Non riusciamo più a lavorare sul territorio e non sviluppiamo i talenti. Si lavora più sul player trading, acquistando soprattutto all’estero". Un cambiamento profondo rispetto al passato: "La conclusione è che se ai miei tempi la A era un campionato d’arrivo, ora è un torneo di passaggio”.
Un problema che inevitabilmente si riflette anche sulla Nazionale. "Gli azzurri ne pagano le conseguenze — ha aggiunto — Non dimentichiamo che la percentuale di stranieri in A oscilla fra il 60 e il 70%, perciò la capacità di selezione di Gattuso è limitata". Secondo l’ex rossonero, i giovani italiani non mancano, ma non ricevono abbastanza fiducia nei club: ”Non sono scomparsi — ha detto — Ci sono, ma vengono utilizzati solo in circostanze eccezionali, cioè in concomitanza di infortuni altrui".
Galli cita diversi esempi recenti, come “Bartesaghi, che al Milan è una realtà ma a inizio stagione non doveva essere il titolare. Vergara si è imposto al Napoli solo perché i big sono finiti in infermeria. Palestra ha dovuto andare al Cagliari per trovare spazio. Manca il coraggio di rischiare sui prospetti italiani. Si vuole il risultato subito”.
Il tema si collega anche al rendimento delle squadre italiane nelle coppe: "Il nostro tatticismo in Europa non paga — ha spiegato — Gli altri vanno più veloce e affrontano le gare a viso aperto”. Si spiega così il crollo dell’Atalanta contro il Bayern Monaco in settimana: “L’idea di Palladino (allenatore della Dea, ndr) è il gioco uno contro uno, basato sulle individualità ma funziona quando gli avversari sono più deboli. Non contesto il suo orientamento ma contro il Bayern ha trovato giocatori con qualità, fisico e tecnica migliori e con una velocità superiore. Il calcio dovrebbe invece essere connessione ed espressione del collettivo”.
Per Galli serve quindi un cambiamento più profondo, che parta dalle scelte federali e dalla cultura calcistica del Paese: "Nel settore tecnico mutano le persone ma non la filosofia — ha concluso — Il bello sarà che, dopo la qualificazione al Mondiale, penseremo di essere nel giusto e così continueremo a restare nella mediocrità”.