Ballando con le Stelle, Marcella Bella spiana Selvaggia Lucarelli: "Chissà se prima o poi..."

Come ogni sabato sera, eccoci a Ballando con le Stelle, il format danzereccio e campione di ascolti condotto da Milly Carlucci su Rai 1. E anche nella puntata del primo novembre, ecco le ormai consuete scintille tra Marcella Bella e sua signora del livore, Selvaggia Lucarelli. Ad attaccare è la prima, che ad un certo punto sbotta: "Chissà se prima o poi verrai su questa pista...", così riferendosi alla blogger. La cantante non infatti ha mai nascosto il suo disappunto per i giudizi ricevuti da Selvaggia, che considera troppo severi e privi di coerenza. Insomma, palette per infastidire piuttosto che per giudicare.
Nel corso della sesta puntata, dopo la sua esibizione, Marcella Bella si rivolge direttamente alla Lucarelli: “Devi provare per capire quanto sia difficile”, afferma con tono deciso. La replica della diretta interessata non tarda ad arrivare: “Io faccio la giudice. L’1 si dà anche a chi si muove male. E magari stessi ferma", ha replicato con metaforico ditino alzato. L’opinionista insomma prova a difendere la propria imparzialità. Poi aggiunge con ironia: “C’è stata tanta pubblicità e mi sono scordata come hai ballato. Nell’incertezza, dico che hai ballato benissimo”. Altro veleno.
Marcella Bella non risparmia un commento piccato neppure a Carolyn Smith, presidente di giuria, alla quale confessa: “Stimo moltissimo Carolyn, per questo quando mi dà un voto basso è un colpo al cuore”. La risposta della Smith è ferma ma rispettosa: “Non posso darti 8, 9 o 10 quando non sei una ballerina da 10”. Per inciso, l'unica sufficienza incassata da Marcella Bella è stato il 7 di Guillermo Mariotti.