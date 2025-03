Lewis Hamilton, la radio è aperta ma non lo sa: "Dove mi trovo? Mer***!". Subito caos-Ferrari: lo sfogo pesantissimo

Un esordio pessimo, per le Ferrari, al primo Gp della stagione in Australia: ottavo Charles Leclerc e decimo Lewis Hamilton. Peggio delle qualifiche e di ogni previsione. E la frustrazione dei piloti è stata evidente. A dimostrarlo anche un team-radio di Hamilton, solitamente molto misurato nelle sue reazioni, che però in questa occasione si è decisamente lasciato andare.

Il tutto è avvenuto parlando col suo ingegnere di pista, Riccardo Adami – l'anno scorso al fianco di Carlos Sainz –, poco dopo il pit stop che ha fatto scivolare le Ferrari dalle posizioni di vertice, conquistate quasi per caso grazie alle condizioni caotiche della corsa, tra pioggia e safety car. "Abbiamo appena perso una grande opportunità lì", ha commentato il sette volte campione del mondo. "Ho capito", ha risposto Adami.

La conversazione è proseguita con una domanda secca di Hamilton: "In che posizione mi trovo adesso?", ha chiesto il britannico. "P9", ha replicato l’ingegnere. "Mer***!", ha tuonato Hamilton. Attimi di imbarazzo, dunque le scuse: "Scusate, non mi ero accorto che la radio fosse accesa", ha concluso Hamilton. Uno scambio che, però, la dice lunghissima...

