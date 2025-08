Reazione a Catena, "ora la denuncia": esplode lo studio

Il match si è rivelato molto equilibrato e si è deciso solo nella fase cruciale dell’Intesa Vincente . Qui i campioni sono riusciti a totalizzare sei parole, superando di un soffio i loro avversari, che si sono fermati a cinque. Una vittoria davvero al fotofinish, come ha evidenziato anche il conduttore Pino Insegno: "Ancora una volta e all’ultimo secondo i campioni di salvano".

Sempre qui, sempre nello studio di Reazione a Catena, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, l'inossidabile quiz da sempre e per sempre campione in termini di ascolti. La puntata è quella di domenica 3 agosto. In studio ancora i Vota Antonio , il terzetto napoletano composto da Fabrizia, Luca e Francesco , che nella puntata di Reazione a Catena in questione ha difeso con successo il titolo di campioni. I tre concorrenti, già vincitori di oltre 5mila euro in precedenti appuntamenti , sono riusciti a superare anche questa nuova sfida, affrontando i Gatti di Provincia, un gruppo formato da Erika, Lorenzo e Francesca, provenienti dalla provincia di Alessandria.

Altro giro, prima domenica di agosto ed altra graditissima puntata di Reazione a Catena, il mitico quiz in onda su Rai 1...

Guadagnato l’accesso alla parte finale del gioco, i Vota Antonio si sono trovati a giocare per un montepremi potenziale di ben 118mila euro in gettoni d’oro. Tuttavia, tra errori e la necessità di acquistare il Terzo elemento nell’Ultima Parola, il valore in palio è precipitato a soli 1.844 euro.

Il collegamento da risolvere metteva in relazione le parole Eco e Indietro, e gli indizi forniti erano la coppia di lettere iniziali “Ri” e la “E” finale. Dopo una rapida consultazione, il trio ha scelto di rispondere con “Ritornare”, ma la soluzione corretta si è rivelata un’inaspettata “Ripetente”.

La mancata vincita ha riacceso la discussione sui social, dove molti telespettatori hanno nuovamente criticato le scelte linguistiche del programma. Su X, i commenti ironici e indignati non sono mancati: "Cosa si sono inventati gli autori stasera?", si legge tra le reazioni. E ancora: "Abbinamento molto strano!", "Eh ma allora li volete far perdere", "Mah…. ‘sti autori mi lasciano sempre più perplessa", "L’abbinamento ‘indietro’ – ‘ripetente’ è da denuncia", "Ma chi sono gli autori dei quiz? Associazioni ridicole". Insomma, polemiche su polemiche. Una vera e propria bufera. Passerà. E in sturio troveremo ancora i Vota Antonio, campioni solidissimi e che ora appaiono quasi imbattibili e che, ne siamo certi, smaltiranno infrettissima la delusione dell'ultima sconfitta.