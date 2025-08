Giorgia Meloni scende in campo: "Il paradosso delle Marche"

Questa regione " dal mio punto di vista è strategica " perché "nel suo complesso è un territorio che si è caratterizzato per essere particolarmente dinamico, una regione a fortissima vocazione manifatturiera ed esportatrice, che trae forza vigore dal suo tessuto produttivo, fatto in gran parte da piccole e medie imprese - ha esordito il premier -. I marchigiani, le aziende marchigiane sono conosciute in Italia e nel mondo per l’eccellenza, la qualità dei loro prodotti. In buona sostanza senza le Marche il Made in Italy, in Italia e nel mondo, non sarebbe quello che noi conosciamo, perché in questo territorio in questo territorio si realizzano prodotti per mercati internazionali , in particolare nei settori calzature, moda, arredamento, meccanica".

"È impossibile copiare un prodotto del made in Italy" ha aggiunto "questa vale anche per un territorio come le Marche. Come possiamo aiutare questi territori a fare di più e meglio? Andare al cuore dei problemi strutturali che per diversi anni - è la frecciata al centrosinistra - non sono mai stati affrontati a partire dal deficit infrastrutturale".

Per la leader di Fratelli d'Italia si tratta di una questione centrale. Il motivo è chiaro: "È una Regione che vive un paradosso incredibile, quello di trovarsi centro dell'Italia ma di essere allo stesso tempo una regione difficilmente raggiungibile. E quando un territorio non ha le infrastrutture di cui ha bisogno non è messo nelle condizioni di competere ad armi pari ed esprimere al massimo il suo valore". E ancora: "In Italia esiste un divario tra la costa adriatica e la costa tirrenica che va sanato e ricostruito".

Ecco allora che l'esecutivo ha scelto "di dare a questo territorio una opportunità in più: il Consiglio dei ministri di oggi approverà la norma che consente di allargare la zona economica sociale anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria". Quello delle zone economiche speciale è un "meccanismo che permette di completare il disegno che abbiamo avviato lo scorso anno e che si è rivelato particolarmente vincente: dall’entrata in vigore della Zes unica, cioè dal 1 gennaio 2024, ad oggi sono state già rilasciate oltre 700 autorizzazioni uniche che hanno sbloccato investimenti strategici imponenti e, secondo i dati di The House Ambrosetti che sono state ricordate qualche giorno fa dal presidente di Confindustria, Orsini" hanno permesso un "giro d’affari diretto, indiretto e indotto generato dagli investimenti di 26,7 miliardi di euro, cioè un moltiplicatore di 2,6".