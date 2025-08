Jannik Sinner a Cincinnati, il video che fa impazzire gli italiani

Jannik Sinner è arrivato a Cincinnati, Stati Uniti, pronto per iniziare la sua preparazione in vista del Masters 1000 dell’Ohio, torneo in cui difende i mille punti conquistati un anno fa. Reduce dal successo a Wimbledon, l’attuale numero uno del mondo ha deciso di prendersi una breve pausa in Sardegna e di saltare l’appuntamento di Toronto per recuperare energie in vista dello Us Open, obiettivo principale della stagione estiva sul cemento. Nella settimana precedente al suo viaggio negli Stati Uniti, Sinner si è allenato sui campi hard di Montecarlo, anche in compagnia di Matteo Berrettini, per riprendere confidenza con la superficie.

Atterrato con largo anticipo in Ohio, l’azzurro ha subito ripreso ad allenarsi sul campo, come mostrato da un video pubblicato sui social dall’account ufficiale del torneo. Il suo primo partner di sessione è stato il giapponese mancino Yoshihito Nishioka, utile per simulare eventuali match contro avversari dal gioco speculare. Pur essendo testa di serie e quindi destinato a esordire più tardi rispetto ad altri (tra sabato e domenica), Sinner ha scelto di anticipare il viaggio per ambientarsi con calma alle condizioni locali.

Il pubblico, entusiasta del suo ritorno dopo Wimbledon, ha espresso grande calore nei commenti social. In particolare, il video pubblicato dall'account ufficiale del torneo ha scatenato la gioia dei tifosi, carichissimi nello spingere il ragazzo di San Candido verso nuovi trionfi. Nonostante le attenzioni siano già rivolte allo Slam di New York, Sinner vorrà difendere il titolo a Cincinnati, dove non mancheranno avversari di spessore come Alcaraz e Djokovic, entrambi assenti in Canada. Al termine dell’allenamento, un gesto di sportività: saluto e sorriso scambiati con il giovane brasiliano Joao Fonseca, altro talento in rampa di lancio.