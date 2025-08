Pier Silvio Berlusconi, l'ultimo trionfo: la prima volta (dopo 5 anni)

Successo per Pier Silvio Berlusconi . L'amministratore delegato di Mediaset raggiunge il vertice della classifica nazionale sulla reputazione online dei top manager italiani. Un traguardo che da cinque anni a questa parte non veniva conquistato da un esponente del settore media. Ecco allora che Pier Silvio ottiene il primo posto secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Top Manager Reputation , il monitoraggio mensile che misura visibilità, autorevolezza digitale e percezione pubblica degli amministratori delegati.

Berlusconi raggiunge dunque questo traguardo dopo un percorso continuo di posizionamento. Percorso fatto dalle seguenti tappe: 23 mesi consecutivi in testa nel proprio settore e oltre un anno stabile nella top ten assoluta. A contribuire, da un lato, i risultati ottenuti da Mediaset nell’innovare l’offerta televisiva con contenuti di qualità e forte impatto popolare; dall’altro, la visione strategica di MFE-MEDIAFOREUROPE, oggi tra i pochi gruppi italiani capaci di espandersi in Europa mantenendo un’identità industriale autonoma. MFE infatti rappresenta una realtà in controtendenza: rafforza la propria presenza sui mercati internazionali continuando a generare valore in Italia.