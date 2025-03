Nicola Pietrangeli, stoccata a Jannik Sinner: "A 23 anni si mette lì e si chiude dentro?"

20 marzo 2025 a

Protagonista della prima tappa del Trophy Tour al Circolo Canottieri Roma, Nicola Pietrangeli ha parlato ancora una volta di Jannik Sinner. Il tema stavolta è la volontà espressa dal presidente federale Angelo Binaghi di voler costruire un vero e proprio fortino agli Internazionali d'Italia per proteggere il numero uno del mondo. "Sento di questa idolatria per Sinner che per questo motivo ha bisogno di questo piccolo rifugio — si chiede polemico Pietrangeli —? Ma ha 23 anni e deve stare con i suoi amici, che fa si mette lì e si chiude dentro? Tutti andranno a rompergli le scatole, non la trovo una grande idea tra tutte quelle di Binaghi".

E ancora: "Spero che i nuovi tifosi di tennis non si dimenticheranno di lui alle prime sconfitte — ha detto Pietrangeli — I giovani di oggi si scordando che qualcuno è passato prima di loro”. Poi il due volte vincitore del Roland Garros ha ricordato le differenze tra il tennis di oggi e quello dei suoi tempi: "Questo tennis di oggi non mi appartiene, è come la Formula 1, vanno a 350 all’ora — ha detto ancora l’ex tennista — Senza l'aiuto di mio padre io avrei giocato a pallone. Oggi non ci crede nessuno quando io racconto. Per vincere Parigi ora danno 2,5 milioni di euro, io ho vinto 150 dollari".

Infine un pensiero sulla Coppa Davis, che ha vinto da Capitano nel 1976 e che lo vede recordman assoluto, essendo stato il giocatore che ha disputato più partite di ogni tempo: "Io e la Coppa Davis ci conosciamo da molto tempo e molto intimamente — ha concluso — La Coppa Davis è un altro gioco, si respira un'atmosfera speciale. Non c'è un mental coach che ti può insegnare a giocarla. Ho visto tantissimi essere fantastici giocatori da torneo non fare bene in Davis. Fognini, ad esempio, ha sempre dato il massimo per la Davis, nessuno gli può dire niente".