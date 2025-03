Ferrari, il responso devastante dell'ingegner Mazzola: "Quando ho visto che lavoravano sull'assetto..."

20 marzo 2025 a

a

a

L'ingegner Luigi Mazzola, storico tecnico della Ferrari, in un'intervista a FanPage spiega quali sono i punti che lo hanno lasciato davvero perplesso dopo il primo, disastroso, gran premio della stagione delle Rosse. Le sue parole sono pesantissime e lasciano davvero poche speranze per il futuro: "In gara Dio ci aiuti. Voglio dire, basta vedere le difficoltà di Hamilton nel passare una Williams. Ovviamente non perché Hamilton non è capace, ma perché aveva una macchina molto difficile da guidare. La SF-25 era una macchina molto instabile: la vedevo uscire in sovrasterzo, poi vedevo del sottosterzo. Era una macchina che come bilanciamento non era proprio ottimale, e dunque andare a cercare di sorpassare in quelle condizioni, dove se ti esci fuori dalla traiettoria per fare un sorpasso magari trovi l'asfalto umido, era molto complicato. Ma pure Leclerc, che comunque era leggermente più a suo agio, comunque ha rimediato un gap importante dalle due McLaren, ma anche dalla Red Bull di Verstappen e dalle Mercedes".

Poi ha aggiunto: "Per mia esperienza quando si comincia a dover lavorare abbastanza pesantemente sugli assetti per poter trovare un bilanciamento corretto per i piloti è segno che c'è qualcosa che non va. Una macchina che è genuinamente performante, è una macchina che la metti in strada e poi affini, una macchina che va subito forte e poi affini, in quel caso poi trovi un assetto migliorativo senza dover fare chissà quali stravolgimenti".

"Spero che a Leclerc venga la diarrea": Ferrari in Cina, esplode un caso internazionale | Guarda

Infine la sentenza: "Quindi allo stato attuale, per quanto visto nel Gran Premio d'Australia, Ferrari si è dimostrata la quarta forza e con un deficit prestazionale rispetto alla prima abbastanza pesante, soprattutto per un team che dovrebbe competere per vincere un mondiale. Questa è la fotografia del primo Gran Premio, però come ho detto in precedenza, aspettiamo almeno Suzuka prima di dare un giudizio definitivo". Bisognerà attendere il Gp di Cina per avere un quadro più chiaro.