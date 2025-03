Francesco Totti, "io in Russia?": due sole parole, la verità sul viaggio a Mosca

22 marzo 2025 a

"Io in Russia? Ora vediamo…": Francesco Totti, a margine di un evento a Roma, ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano del suo viaggio a Mosca in programma per il prossimo 8 aprile. L'ex capitano giallorosso, infatti, dovrebbe essere nella capitale russa come ospite d'onore dell'International RB Award, un evento organizzato da un noto sito russo di sport e scommesse.

La sua presenza nel Paese di Vladimir Putin era stata annunciata nei giorni scorsi da alcuni cartelloni a Mosca e da uno spot con lo slogan: “L’imperatore sta arrivando nella terza Roma”. Da quel momento si sono sollevate non poche polemiche. In molti, sia sui social che in politica, si sono detti indignati, soprattutto considerando la guerra ancora in corso con l'Ucraina, a cui l'Italia fornisce sostegno economico e militare. "Dico solo peccato… stimavo Totti come calciatore (e continuerò a stimarlo) ma anche come uomo", ha scritto per esempio un utente su X.

A difendere l'ex calciatore, nei giorni scorsi, è stato il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Io sono della Roma e a favore di Totti, quindi qualsiasi faccia la Roma e Totti gli do ragione - ha detto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 -. Dopodiché cantanti ed ex calciatori non rientrano nella categoria dei problemi politici. Totti va lì a prendere un premio a una serata, quindi non compromette la linea politica dell’Occidente. Un conto è se ci va un politico o un ministro".