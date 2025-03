Eliot Spizzirri, sconcertante richiesta del tennista al giudice di sedia: "Mi scusi, se bestemmio..."

21 marzo 2025 a

Chi è il tennista più educato al mondo? Semplice: Eliot Spizzirri. Il numero 134 al mondo si è reso protagonista di un siparietto curioso a Miami, dove è arrivato al torneo sfruttando una wild card. Al primo turno ha superato il qualificato Harris. E ora se la dovrà vedere con il connazionale Korda. Ma torniamo al primo match.

Il padrone di casa, a un certo punto, si è avvicinato al giudice di sedia per porgergli una domanda. L'americano ha cercato di parlare a bassa voce, per non essere ascoltato da altri. Ma i microfoni a bordo campo sono riusciti a registrare tutta la conversazione. "Signore, ho una domanda: se bestemmio, ci sono microfoni a bordo?", ha chiesto Spizzirri. A quel punto l'arbitro ha fatto sì con la testa. Doccia gelata per lo statunitense.

"L'ho appena fatto e ho pensato 'mio Dio'", ha esclamato lo statunitense in evidente stato di agitazione. Così il giudice di sedia ha provato a rassicurarlo: "Penso che forse non le registrino sai". A quel punto Spizzirri ha cominciato a sorridere lasciandosi andare anche a una piccola confessione: "Non ci sono abituato". In effetti, essendo il numero 134 al mondo, non ha ancora accumulato esperienza in palcoscenici prestigiosi come quello di Miami. Ma dalla Florida può cominciare la sua piccola rivincita.