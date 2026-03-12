Giorgia Meloni, lezione a Schlein: "Nessuna clava, voi avete risposto con insulti personali"

"Mi corre l'obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all'appello all'unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni": Giorgia Meloni si rivolge, in una nota, alla segretaria del Pd, che nelle scorse ore ha messo in dubbio l'appello all'unità lanciato dalla premier. In particolare, alla trasmissione Start su Sky ha detto: "Ieri Meloni ha fatto questo appello e il nostro capogruppo Boccia ha subito dichiarato che in caso ci chiamassero saremmo disponibili ma questo appello è durato poche ore perché Meloni ha ripreso la clava per attaccarci alla Camera, il suo appello è arrivato tardi. Noi quando ci chiamano rispondiamo sempre e siamo sempre disponibili nell'interesse del paese".

"Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. 'Serva', 'ridicola', 'imbarazzante', 'pericolo per l’umanità', 'persona che striscia per non inciampare' e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell’opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo. Altri, invece, sempre nell’opposizione, hanno cominciato ad accampare condizioni surreali per sedersi al tavolo, chiarendo come non vi fosse alcuna disponibilità ad avviare questo confronto", ha replicato la premier. E ancora: "Se non vi è disponibilità da parte dell'opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me. A dimostrazione di quello che dico, confermo che il mio invito resta valido".