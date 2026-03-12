Libero logo
di
giovedì 12 marzo 2026
Giorgia Meloni, lezione a Schlein: "Nessuna clava, voi avete risposto con insulti personali"

2' di lettura

"Mi corre l'obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all'appello all'unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni": Giorgia Meloni si rivolge, in una nota, alla segretaria del Pd, che nelle scorse ore ha messo in dubbio l'appello all'unità lanciato dalla premier. In particolare, alla trasmissione Start su Sky ha detto: "Ieri Meloni ha fatto questo appello e il nostro capogruppo Boccia ha subito dichiarato che in caso ci chiamassero saremmo disponibili ma questo appello è durato poche ore perché Meloni ha ripreso la clava per attaccarci alla Camera, il suo appello è arrivato tardi. Noi quando ci chiamano rispondiamo sempre e siamo sempre disponibili nell'interesse del paese". 

"Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. 'Serva', 'ridicola', 'imbarazzante', 'pericolo per l’umanità', 'persona che striscia per non inciampare' e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell’opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo. Altri, invece, sempre nell’opposizione, hanno cominciato ad accampare condizioni surreali per sedersi al tavolo, chiarendo come non vi fosse alcuna disponibilità ad avviare questo confronto", ha replicato la premier. E ancora: "Se non vi è disponibilità da parte dell'opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me. A dimostrazione di quello che dico, confermo che il mio invito resta valido".

L'opposizione chiude al dialogo ma sulla politica estera si spacca

Quando a Palazzo Madama la premier Giorgia Meloni lancia la proposta di aprire un «tavolo con le opposizioni a Pal...

"I toni che ho utilizzato nella replica sono rimasti rispettosi - ha proseguito Meloni -. Mi sono limitata a chiedere all'opposizione conto della differenza tra le posizioni che chiedono di assumere a noi, oggi, e quelle che assumevano quando erano all'opposizione. Nessuna clava, nessuna mancanza di rispetto, nessun insulto. Questa è la realtà che chiunque può verificare riguardando il dibattito parlamentare". A stretto giro, mentre era ancora ospite di Sky, è arrivata la risposta della Schlein: "Meloni sta facendo tutto da sola. Lo abbiamo detto ieri: noi ci siamo come ci siamo sempre stati. A giugno io per prima chiamai la presidente del Consiglio. Ora deve posare la clava. Gli italiani non meritano questo spettacolo. Lei il mio numero ce l'ha...". 

Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra

Giorgia Meloni ci ha provato. Ha proposto alle opposizioni una politica bipartisan, almeno per le grandi scelte a difesa...
giorgia meloni
elly schlein

