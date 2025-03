Germania-Italia, Donnarumma fregato dal raccattapalle di 15 anni: dai kebab al gol-vergogna

Un 15enne stagista in uno stabilimento che produce kebab è riuscito a fregare Gigio Donnarumma e tutta la difesa dell'Italia. L'eroe di Dortmund è Noel Urbaniak, il raccattapalle dai riflessi felini che ha provocato il 2-0 della Germania contro gli azzurri nel ritorno dei quarti di finale di Nations League. A conti fatti, visto il 3-3 conclusivo, il gol che ha condizionato la partita e la qualificazione.

Siamo al 36', cinque minuti prima Kimmich ha portato avanti i suoi su rigore. C'è un calcio d'angolo da battere per i padroni di casa. I giocatori di Spalletti si distraggono, si attardano a parlare tra loro.

Germania-Italia, la foto imbarazzante che fa il giro del mondo: cosa fa Donnarumma

Donnarumma lascia la posizione, nessuno pensa a marcare. Il ragazzino porge subito la palla a Kimmich, che la mette in mezzo per Musiala che insacca a porta vuota. "Il gol più facile della mia carriera", ha poi confessato il baby-fenomeno del Bayern Monaco.

In Germania, ovviamente, a maggior ragione dopo lo spavento finale, è diventato un eroe popolare. Rtl, la tv che ha trasmesso la partita in diretta, lo ha inquadrato più volte nel corso della partita. Kimmich gli ha regalato un pallone autografato.

E lui, Noel, tifosissimo del Borussia Dortmund, calciatore nelle giovanili dell'Hombrucher e impiegato (in stage) a Iserlohn, in uno stabilimento di carne (per kebab) è stato pure intervistato per spiegare come è nato il colpo di genio.

"Sì, è stato il più facile da quando gioco": Musiala ridicolizza l'Italia, esplode il caso

"Ho avuto un contatto visivo con Kimmich - ha ricordato l'adolescente -. Gli ho subito lanciato la palla. Poi ha crossato per Musiala. Due o tre minuti dopo mia mamma e mio papà mi hanno mandato un messaggio dicendomi che ero in televisione. Ero come sotto shock, ho trovato tutta la situazione totalmente irrealistica. Davvero pazzesco".

Ball boy Noel Urbaniak (15) is the man of the night. He acted quickly when the ball went out of play by giving the ball to Joshua Kimmich for Germany's second goal. Kimmich thanked him, including a signed ball. Rudi Völler promised him a free ticket to the next home game. #GERITA pic.twitter.com/ig62wn1wY7