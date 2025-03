Fabio Fognini si scatena contro il pubblico: "Non ora!", finisce male

La sconfitta nel torneo Challenger 125 di Napoli ha fatto perdere la testa a Fabio Fognini, che nonostante fosse uno dei favoriti è stato eliminato al primo turno. Nel match perso contro Gauthier Onclin, nel pieno e decisivo terzo set, il ligure è stato disturbato mentre era al servizio e si è innervositi. A quel momento era arrivato dopo aver ripreso un match che sembrava compromesso, disturbato poi dal pubblico che lo ha disturbato durante un servizio. Dopo il k.o. per 6-3 nel primo set e la rivincita nel secondo per 6-4, nel terzo Onclin poteva servire per il match sul 5-4, ma l’italiano è riuscito a prendergli il servizio.

Sul 5-5 pari e 15-15 nel punteggio, con il servizio di Fognini, dagli spalti qualche spettatore ha parlato dicendo qualcosa, più di una parola fastidiosa che ha disturbato Fognini, incappato in un doppio fallo. Dopo aver sbagliato la seconda battuta, Fognini si è arrabbiato, dicendo qualcosa di troppo come bestemmie, urla. L’arbitro ha chiamato il silenzio del pubblico, ma il ligure, furioso, non le ha mandate a dire dicendo: "Non ora. Non ora che sto servendo”.