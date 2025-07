Wimbledon, colpo pazzesco di Fognini. E Beckham, reazione clamorosa

Dopo un primo set lottato, ma perso all'ultimo (7-5), il ligure ha conquistato il secondo al tie-break, ripristinando l'equilibrio. Nel terzo set l’azzurro ha poi piazzato il colpo del match, prendendosi gli applausi di tutto il Centrale, che si è alzato in piedi per una standing ovation e ha continuato ad applaudire a scena aperta. Non da menola reazione di David Beckham, che ha catturato l’attenzione.

Sul servizio del numero due del mondo, Fognini ha risposto benissimo dando il via a uno scambio intensissimo che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il primo a tentare una variazione è stato proprio l’italiano, che ha preso la rete per accorciare lo scambio. Ma Alcaraz non è il campione in carica per caso: è riuscito a salvarsi con un recupero eccezionale, alzando un pallonetto con il contagiri che sembrava imprendibile. Beckham, nella sua consueta eleganza (occhiali da sole e giacca e cravatta), non si è scomposto più di tanto, tuttavia sul suo viso è comparsa un'espressione che non lascia spazio a interpretazioni. La sua smorfia, come a voler dire 'niente male', rappresenta esattamente ciò che sta accadendo sul Centrale. Nel finale Fognini ha poi chiesto la maglia ad Alcaraz, il motivo, anche qui, è speciale come la sua partita giocata: regalarla al figlio Federico, grande fan dello spagnolo.