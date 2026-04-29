Jannik Sinner stregato dallo spagnolo Rafael Jodar: "Un giocatore incredibile"

Jannik Sinner batte Rafael Jodar per 6-2, 7-6 ed è in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Una partita molto combattuta, soprattutto nel secondo parziale. Nel primo set, Sinner ha vinto ben cinque game consecutivi dal 2-1 per Jodar (annullando anche due palle break) e ha chiuso 6-2 in 44 minuti. Molto più equilibrio nel secondo set, in cui Jannik ha dovuto cancellare ben cinque palle break (due nel sesto game, tre nell'ottavo) e ha sprecato tre chance di 5-4 in risposta. Inevitabile il tiebreak, dominato dal tennista azzurro. Con questo successo, Sinner conquista la 21^ vittoria consecutiva e la 17^ semifinale in un Masters 1000 (completata così la serie di semifinali in tutti e 9 tornei '1000'). Alla prima semifinale in carriera alla Caja Magica, Sinner affronterà venerdì il vincente del match tra Fils e Lehecka.

"Jodar mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile. Ho cercato di essere il più pronto possibile, era la prima volta che l'affrontavo, le prossime volte in cui lo affronterò saprò cosa aspettarmi. Sono incredibilmente contento, è stata una partita di grande qualità. Nel secondo set c'è stata una combinazione di un po' di fortuna e anche un po' di esperienza. Fare semifinale per la prima volta qui vuol dire tanto", ha spiegato nell'intervista post partita. "È stata una partita molto difficile, lui è un giocatore straordinario - ha aggiunto - Posso essere contento adesso vediamo cosa esce nel prossimo turno".