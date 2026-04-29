Sinner prende a pallate Jodar, il "nuovo Alcaraz": il colpo che zittisce Madrid

Jannik Sinner è il primo semifinalista del torneo Atp Masters 1000 di Miami (terra, montepremi 8.235.540 euro). Il 24enne altoatesino, numero uno del mondo e prima testa di serie, sconfigge il 19enne spagnolo Rafael Jodar, numero 42 del ranking Atp e astro nascente del tennis mondiale, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-0) in un'ora e 56 minuti. Il numero uno al mondo affronterà ai quarti il vincente del match serale tra il ceco Jiri Lehecka, numero 14 del mondo e 11 del seeding e il francese Arthur Fils, numero 25 del ranking Atp e 21 del tabellone.

"Jodar mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile. Ho cercato di essere il più pronto possibile, era la prima volta che l'affrontavo, le prossime volte in cui lo affronterò saprò cosa aspettarmi. Sono incredibilmente contento, è stata una partita di grande qualità. Nel secondo set c'è stata una combinazione di un po' di fortuna e anche un po' di esperienza. Fare semifinale per la prima volta qui vuol dire tanto", ha spiegato Sinner nell'intervista post partita. "È stata una partita molto difficile, lui è un giocatore straordinario - ha aggiunto - Posso essere contento adesso vediamo cosa esce nel prossimo turno".