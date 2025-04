"Jannik Sinner non tornerà come prima": chi sgancia la bomba

Bottazzi, intanto, non ha tanta stima del movimento tennistico maschile attuale: "Gli avversari hanno dimostrato di non essere dei super tennisti, solo Alcaraz lo è. La cosa favolosa di Alcaraz è che ha già vinto 4 prove dello Slam pur essendo così giovane e adoperando un tennis a tutto campo. Di solito i tennisti a tutto campo maturano molto più tardi, intorno ai 24-25 anni . Invece lui, già così giovanissimo, ha saputo vincere".

Tutti aspettano al varco Jannik Sinner. Per lo spagnolo Carlos Alcaraz forse sarà un sospiro di sollievo, per Dan...

Quindi i dubbi su Sinner: "Credo che non tornerà più come prima : o tornerà molto più forte e rischierà di vincere Parigi oppure rientrerà indebolito , cioè avrà perso il filo del discorso, sarà più stonato e avrà bisogno di partite per ritornare quello di prima. Non avremo la versione di prima: la avremo o peggiorata o nettamente migliorata ".

Jannik Sinner sceglie il basso profilo. Non sono passate inosservate le poche, pochissime, apparizioni in pubblico e il ...

Quindi, una considerazione sul tennis italiano in generale: "Sta vivendo una forte crescita, soprattutto quello maschile: in quello femminile abbiamo la punta che è Paolini, ma le altre sono giocatrici che abbiamo sempre avuto come classifica. Nel maschile abbiamo tanti giocatori, è importante recuperare Berrettini, anche se non credo lo vedremo come lo abbiamo visto nel 2021, cioè finalista a Wimbledon e numero 6 al mondo, però magari nei 20 potrebbe riuscire a tornare. Speriamo faccia un passo in avanti soprattutto Musetti, che riesca a entrare nei primi 10. La cosa che è veramente eccezionale di questo movimento, a parte il numero, è Sinner, il numero uno al mondo, che rischia di essere leggendario e diventare il più grande sportivo italiano di sempre".