Jannik Sinner e la lite con Aurélie Tourte: chi è la giudice di sedia, un pesante sospetto

Sono volati stracci tra Jannik Sinner e Aurélie Tourte sul Centrale del Foro Italico. Ma la giudice di sedia francese non è nuova a situazioni simili. Sempre Tourte è stata protagonista in passato di un episodio molto controverso che aveva penalizzato proprio l’azzurro.

Era la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 e il campione altoatesino giocava contro Stefanos Tsitsipas. Nel terzo set, Sinner era avanti 3-1 e stava dominando il match. Sul 30-40 e Tsitsipas al servizio, il greco commise un evidente doppio fallo: la seconda di servizio terminò fuori di parecchi centimetri. Eppure né il giudice di linea né Tourte chiamarono l’"out". Il punto continuò, Sinner rimase sorpreso dall’errore ma proseguì istintivamente lo scambio, finendo poi per perdere il punto. Risultato? Tsitsipas vinse la partita. Eppure ai tempi in molti parlarono apertamente di "furto sportivo" e puntando il dito proprio contro l'arbitro.